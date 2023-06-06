日經漲2% 破三萬二

分析估長遠看俏 大摩：升勢或剛開始 獲股神巴菲特加持的日本股市今年表現異常強勁，大幅跑贏全球其他主要市場。日經平均指數昨日終於突破32,000點，收報32,217點，漲2.2%，再刷新1990年7月後高位。許多分析員不約而同地指，日股可能會「愈升愈有」，長遠仍然看俏。摩根士丹利亞洲及新興市場首席股票策略師郭強盛表示，日本企業提高股東回報的舉動，終於受到廣大國際投資者的青睞，更直言考慮到龍頭日本企業表現、日圓匯價持續偏軟等因素，日股的升勢「可能才剛剛開始」。

自上世紀末日本經濟泡沫爆破後，日本股市的表現長期低迷，一直以來不受國際投資者重視。不過，近年巴菲特重倉押注日本5大商社的舉動，可以說是一支非常有效的強心針，令到外資開始重新審視日股的投資價值。

較歷史高位低逾6千點 今年以來，日經指數已累升23.46%，較1989年12月29日的歷史收市高位38,915點（當日高位為38,957點）尚有一段不遠的距離，但假如日股當前是處於長期牛市之中，收復昔日失地也是指日可待。

至於日股升勢強勁的原因，部分可追溯至已故前首相安倍晉三所推行的政策。2014年，由經濟產業省牽頭成立的研究小組，編製了名為《伊藤報告》的發展藍圖及建議，當中明確地提及一項長遠目標，即把日本上市公司的股本回報率（ROE）提高到至少8%的水平。該建議作為「安倍經濟學」的一部分，在政府的牽頭下，一系列改善企業管治、提高上市公司營運效率的政策及配套措施陸續出台，得到證券交易所、企業及機構投資者的支持。

日企提高ROE廣受歡迎 值得留意的是，ROE亦是巴菲特的「重點選股指標」之一，即每股股東權益一年能產生多少盈利，數值愈高通常意味經營效率愈高，反之亦然。

摩根士丹利認為，日企「提高ROE」的主題顯然受到了廣大國際投資者的歡迎。日本企業管治、投資者準則等多項結構改革，上市公司董事會變得更多元化，外部維權投資者的壓力等多重因素都正在發揮作用。過去10年，日本上市公司的ROE翻了一倍，現在已接近大摩對2025年的中期預測目標，即11至12%。

大摩又指出，日本擁有眾多世界級公司，並且在多個領域，包括半導體設備、光學、醫療保健、醫療科技、機械人技術、傳統重工業汽車、農業和商品貿易、特殊化學品行業之中，都是「生產力及創新的領導者」。考慮到日本企業的領先，當前估值仍然低迷。再者，日圓長期偏軟，有利提振日本企業出口，也是利好股市的積極因素。

倘幣策正常化或添風險 上述所提到的因素，更多是日股上漲的「遠因」，而「近因」則與經濟及宏觀形勢有關。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為有兩大要點，一是全球投資者坐擁大量現金並正在伺機部署；二則是日本疫情過後的重新開放遠遲於其他發達經濟體，國內支出剛剛開始復甦。

不過，趙氏認為，日股當前最大的風險，是接下來央行可能會結束長期極寬鬆貨幣政策並回歸正常化。在此過渡期間，股市最初可能受挫，但未來仍然向好，並對其表現持審慎樂觀態度。

日經指數40年走勢 日股今年以來跑贏A股