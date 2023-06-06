泰加意向融資53億 計劃短期申請復牌

此前，該企曾表示擬透過發行約40億元或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋以及沙特阿拉伯等地的財團。集資款項通過資本金形式注入Himalayas Insurance後，將主要用於業務的開展。

為復牌之路施展渾身解數的泰加保險，本月初除了披露有意通過旗下全新品牌「Himalayas」的數碼平台「Hi.Online」向合資格的士司機饋贈公司認股權，以藉此「履行社會責任及提升集團企業印象」，亦表示已委聘專業團隊着手擬訂復牌方案，及計劃於短期內向聯交所提出復牌。另外，該企股份將繼續停牌至另行通知。