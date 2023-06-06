泰加意向融資53億 計劃短期申請復牌
去年初停牌至今的泰加保險(06161)，繼今年3月披露有意為旗下阿聯酋保險業務Himalayas Insurance發債後，昨日發公告指，已透過全資子公司與多家投資方達成簽署投資意向書，總融資金額合共約6.8億美元（逾53億港元）。
此前，該企曾表示擬透過發行約40億元或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋以及沙特阿拉伯等地的財團。集資款項通過資本金形式注入Himalayas Insurance後，將主要用於業務的開展。
擬申國際信用評級
泰加保險表示，將根據復牌進展，積極與各投資方討論落實債券發行的安排，並簽訂正式投資協議。
在上述融資工作完成後，集團擬為Himalayas Insurance申請國際信用評級，並爭取獲得「A-」（或以上）的信用評級。
為復牌之路施展渾身解數的泰加保險，本月初除了披露有意通過旗下全新品牌「Himalayas」的數碼平台「Hi.Online」向合資格的士司機饋贈公司認股權，以藉此「履行社會責任及提升集團企業印象」，亦表示已委聘專業團隊着手擬訂復牌方案，及計劃於短期內向聯交所提出復牌。另外，該企股份將繼續停牌至另行通知。
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