6月6日(二)
產經
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月06日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
碧桂園5月銷售跌36% 雅居樂預售降
內房企陸續發布上月賣樓成績。
內房企業陸續披露上月賣樓成績，龍頭之一的碧桂園(
02007
)公布，5月權益合約銷售金額約182億元（人民幣‧下同），權益合約銷售建築面積約226萬方米，兩者較去年同期披露數據均跌逾36%。
雅居樂集團(
03383
)亦披露，同月以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目錄預售金額42億元，建築面積為48.6萬方米，兩者按年分別下降31.48%及40.94%。融創中國(
01918
)同月銷售77.9億元，合約銷售面積55.8萬方米，分別跌39.37%及45.13%。
內房股回吐 合景挫5.4%
上周熱炒中央救市消息的內房股昨回吐，合景泰富(
01813
)跌5.4%，報0.7元，碧桂園挫3.94%，新城發展(
01030
)及雅居樂分別跌3.14%及3.05%，後者同系雅生活服務(
03319
)遭瑞銀削目標價53.84%至5.4元，維持「中性」評級，雅生活股價昨報5.14元，跌1.15%。美銀證券認為優質開發商估值已下降，風險回報具吸引力，看好華潤置地(
01109
)、中國海外發展(
00688
)及龍湖集團(
00960
)。
恒大物業去年轉賺 續停牌
恒大物業(
06666
)公布，2021年度虧損3.16億元，而2022年度純利14.22億元。公司表示，會向相關方追收各類應收款項，並正與中國恒大(
03333
)就公司134億元被佔用資金商討償還方案。截至去年底公司應收貿易帳款及其他應收款項達31.99億元，手頭現金及等值15.67億元，負債總額86.6億元；總合約面積約8.19億方米，在管面積約5億方米。公司股份將繼續停牌至另行通知。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多
即時港股指數資訊
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20230606-0606_00202_023/碧桂園5月銷售跌36--雅居樂預售降
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc