惠譽：內銀信貸需求增長未穩

國際評級機構惠譽發表報告指，目前中國銀行業信貸資金的增長動力尚未穩固，未來充裕的信貸資金能否轉化成為實體經濟需求，仍有待觀察，又認為未來商業銀行貸款收益率的下行空間有限。報告亦同時提醒，房地產業、租賃與商務服務業不良貸款率明顯上升，以及個人住房貸款質量區域分化程度加劇。

報告指，內地銀行業優化信貸結構及壓降存款利率有助於緩解息差壓力，而第一季大量的信貸投放，為商業銀行全年營業收入增長奠定了良好的基礎，預計今年行業營業收入增速有望小幅回升，又指商業銀行資產質量指標保持穩定，撥備相對充足。

鋼鐵業盈利下跌壓力大 此外，惠譽報告亦指，內地鋼鐵行業景氣度與宏觀經濟走勢相似，現時預計全年供給仍有收縮空間。需求方面，今年房地產行業弱復甦將繼續拖累鋼材需求，來自基建的需求增量或不足以對沖房地產業需求下降引致的缺口，行業需求整體疲弱。報告又指，在基本面供需雙弱格局下，鋼價仍有下跌空間，行業盈利壓力大。

另邊廂，該行有報告指出，截至2023年3月底，內地能繁母豬存欄量維持在4,305萬頭的高位，去年底為4,390萬頭，反映生豬市場供應或將保持強勁。而市場供應過剩的影響超出餐飲業需求復甦，成為影響生豬價格的決定性因素，因此糧食價格回落雖然緩解了市場對飼料成本上漲的擔憂，但生產效率提升仍是生豬養殖企業在目前的行業下行周期內擊敗競爭對手、維持利潤率的關鍵。

該行亦預計，今年中國的餐飲需求將維持強勁，但需求復甦可能無法逆轉生豬供應過剩、提振生豬價格，尤其是在需求通常較低的第二季。事實上，自4月以來中國的生豬均價降至每公斤15元人民幣以下，遠低於每公斤15至18元人民幣的行業平均生產成本。