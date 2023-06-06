華中小服務業擴張 恐放慢

上月財新PMI兩年半次高 惟就業及市場預期轉弱 近月中國經濟數據表現矛盾重重，再度引發市場擔憂復甦動力能否持續。財新中國5月服務業採購經理指數（PMI）錄得57.1，較4月上升0.7個百分點，創2020年11月以後次高，連續5個月處於盛衰分界線之上，並反映服務業經營活動進一步強勁復甦。不過，有分析指數據顯示服務業整體向好，但就業和市場預期呈現趨弱迹象，顯示目前經濟增長內生動力不足。

新出口訂單指數年內最低 至於5月財新綜合PMI為55.6，高於前值53.6，且為2020年12月後最高水平，企業的生產經營活動加速擴張。從分項來看，5月服務業經營活動指數、新訂單指數均較4月小幅反彈。受訪企業反映，自防疫措施優化後，此前受抑制的需求得以釋放，同時企業經營狀況逐步恢復常態化，支撐近期經營活動擴張。5月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性，但擴張速度放緩。

服務業就業仍受市場供需拉動，5月服務業就業指數微降，但仍處於擴張區間。企業表示，增加用工主要是因為市場好轉，需要提高產能及填補離職空缺。在新訂單增加影響下，5月積壓業務量繼續上升，不過漲幅放緩至近3個月來最低。

值得警惕的是，5月服務業經營預期指數連續4個月下降，降至年內最低，亦處於歷史平均值以下。財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業PMI數據中顯示內地就業和市場預期出現轉弱迹象，加上財新製造業PMI中，就業出現惡化，價格水平大幅下降，樂觀預期同樣減弱，此舉反映出目前經濟增長內生動力不足及市場主體信心不強的事實，同時更凸顯擴大和恢復需求的重要性。

券商估今年經濟增5.5% 凱基亞洲投資策略部主管溫傑就認為，近月內地經濟數據出現矛盾現象，反映中國經濟復甦步伐未如外界預期般一帆風順，同時亦估計未來數月內地各項經濟數據都有機會跟隨宏觀經濟走向而出現回落迹象，其中製造業PMI所受的影響會較服務業PMI更大。早前多間券商紛紛上調今年中國經濟增長預測，部分更上調至6%以上，溫傑認為下半年無論是內地及國外市場充滿變數，並估計今年全年中國經濟增長僅有5.5至6%。

另邊廂，人民幣兌每美元中間價昨日報7.0904，上調35點子，而在岸人民幣兌每美元官方收報7.1185，較上一交易日官方收盤價跌435點子，亦較上日夜盤收盤跌225點子。離岸人民幣低見7.1359兌每美元，相當於每百港元高見91.05元人民幣。此外，中國人民銀行昨進行20億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，中標利率維持兩厘，由於昨有250億元逆回購到期，公開市場昨資金淨回籠230億元。

內地財新服務業PMI