美服務業PMI年內最低 道指早段跌逾百點

美國債務上限危機告一段落之後，最新公布的經濟數據亦欠理想。美股3大指數周一早段個別發展，道指曾跌104點，報33,658點；標指跌1點，報4,280點；以科技股為主的納指升6點，報13,246點。

美國5月ISM服務業採購經理指數（PMI）報50.3，差過市場預期，並創下今年以來新低，當中供應商交付指數更跌至47.7。另外，4月工廠訂單按月僅升0.4%，同樣遜預期。

大摩估企業盈利挫16% 經濟數據不振，關於企業盈利的擔憂仍未消退。摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets估計，今年標指成分股公司的每股盈利將下跌16%，直言︰「我們認為美國企業盈利正面臨下行風險……不斷惡化的資金流動性也可能在未來3個月為股票估值帶來下行壓力。」

花旗美股策略師Scott Chronert則在一份報告指出，預期接下來會在約3,800至4,200點的水平區間波動，今年底目標為4,000點。他又指，雖然人工智能（AI）是目前熱門炒作概念，但隨着AI逐漸「嵌入企業的商業模式」，AI熱潮將減退。

Apple股價創新高 話雖如此，市場對科技股的炒作依然未停。蘋果公司（Apple Inc.）正舉行年度全球開發者大會（WWDC），其股價周一早段曾升1.68%，高見183.99美元，創下歷史新高。備受追捧的AI概念股英偉達則曾跌1.12%，報388.75美元。微軟股價曾升0.21%，公司宣布將結束現有的AI語音助手Cortana，並全面改用以GPT-4模型為基礎研發的Copilot助手。

監管消息方面，在美國銀行業危機發生後，有傳監管部門打算提高大型銀行的資本要求。外媒引述消息指，整體大型銀行緩衝資本標準可能會提高20%，具體而言取決於個別銀行的業務。

另外，監管部門亦可能會重新收緊風險披露準則，以及早察覺類似於硅谷銀行（SVB）的資產錯配風險，避免同類事件再次發生。