兩藥企通過上市聆訊 藥師幫擬籌3.9億
兩家內地醫藥相關企業通過香港聯交所上市聆訊，據報正進行預路演，合共集資至少2.4億美元（約18.72億港元）。其中，復星醫藥(02196)有份投資的內地醫藥平台藥師幫的集資額，由去年傳出的3億至5億美元（約23.4億至39億港元），大幅削減約九成，至約4,000萬至5,000萬美元（約3.12億至3.9億港元）。
科倫博泰或集資23億
藥師幫去年總交易額（GMV）達378億元人民幣，按年增加37.45%；收入按年升41.42%至142.74億元人民幣；虧損按年擴大至15億元人民幣，2021年蝕5.01億元。若撇除金融工具公允價值變動，經調整淨虧損由2021年的3.44億元人民幣，縮減至1.24億元人民幣。
另一家為尚未有盈利的生物醫藥公司科倫博泰，外媒早前指其計劃集資兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。該公司母企為深圳上市的科倫藥業，持股59.75%，而國際藥企巨擘默沙東持有6.95%股權，且與公司訂立3項許可及合作協議。
此外，外媒報道指，內地投資公司博將資本計劃明年來港上市，集資一億美元，目前正與財務顧問商討有關事宜。
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