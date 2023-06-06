兩藥企通過上市聆訊 藥師幫擬籌3.9億

藥師幫去年總交易額（GMV）達378億元人民幣，按年增加37.45%；收入按年升41.42%至142.74億元人民幣；虧損按年擴大至15億元人民幣，2021年蝕5.01億元。若撇除金融工具公允價值變動，經調整淨虧損由2021年的3.44億元人民幣，縮減至1.24億元人民幣。

另一家為尚未有盈利的生物醫藥公司科倫博泰，外媒早前指其計劃集資兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。該公司母企為深圳上市的科倫藥業，持股59.75%，而國際藥企巨擘默沙東持有6.95%股權，且與公司訂立3項許可及合作協議。