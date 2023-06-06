港幣人幣雙櫃台6•19推 首批涉21股

港幣人民幣雙櫃台模式將如期在6月19日推出，首批有21家公司，當中19隻為藍籌股，並設有9名莊家，以提升流動性並收窄兩個櫃台之間的價差。香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，當局已獲中國證監會和人民銀行原則上支持，將人民幣計價股票納入港股南向通，以進一步增加人民幣計價股票流動性，正與清算公司準備系統，才可以推出有關措施。

人幣證券納可沽空名單 香港聯交所早前就雙櫃台進行測試，包括上周五的雙櫃台端對端測試環節，以及過去兩個周六的實習環節，且以「成功完成」來形容。梁鳳儀亦指，雙櫃台模式已進行多次測試，相關準備工作非常順利，又認為現時是推行人民幣計價股票納入港股南向通的良好時機，因為在美國加息背景下，人民幣融資成本較美元低。

值得留意的是，雙櫃台證券的人民幣櫃台，將納入可進行沽空的指定證券名單及市場波動調節機制證券名單。

恒指越萬九 大摩削目標 換言之，投資者可以沽空人民幣證券，另外人民幣價格劇烈波動時，其交易價格範圍，將受限制，與港股櫃台一致。

回看昨日港股表現，恒生指數早段曾倒跌53點，低見18,896點，最多升173點，高見19,123點，收市升158點或0.83%，報19,108點，重上19,000點關。

雖然南下「北水」勁掃108.85億元貨，為2021年2月以來最大淨流入規模，並扭轉連續3日淨流出頹勢，但全日成交額僅1,000.39億元。

值得留意的是，摩根士丹利調低恒指明年6月基本情景目標至21,500點，較原目標24,500點低12.24%，而「最牛」及「最熊」則分別看23,300點及14,300點。

首批雙櫃台證券