商廈落成量料15年次高

香港寫字樓市況低迷，空置率不斷攀升之餘，還要面對新供應大軍壓境。據差餉物業估價署資料，今年整體商廈落成量將持續高企，料全年約287.62萬方呎，其中深水埗將成「重災區」，佔約103.77萬方呎。

深水埗中西區佔六成 該署資料顯示，全新商廈供應步入高峰，繼去年落成樓面面積錄約378.15萬方呎，創23年新高後，預計今年續有大批同類供應。雖然預計落成量將較去年減少約90.53萬方呎，但仍屬2008年後的15年次高水平，當年落成量約367.17萬方呎。

以地區劃分，預料今年商廈供應主要來自深水埗，佔整體比例約36.1%。其次同類落成較多地區為中西區，料全年錄約69.43萬方呎，所佔比率約24.1%，意味預計於今年落成的寫字樓面積，佔六成來自上述兩個地區。

展望明年，商業大廈供應將有所緩和，預計全年落成樓面約113.78萬方呎，屆時供應重心將轉移至觀塘區，料該區落成量約51.45萬方呎，佔比例約45.2%。

中原（工商舖）資料顯示，5月錄約1,563宗工商舖租賃成交，按月增加約15%，涉及成交金額約1.2億元，按月亦增加約40%；其中，寫字樓表現最突出，5月錄約606宗租務成交，創近兩年新高，按月漲約52%，按年多約21%，且看此勢頭能否延續，以協助消化源源不絕的新供應。