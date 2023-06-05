板塊分析：電動車產業榮景可期

全球電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克近日高調訪華，獲得高規格接待，可見雙方十分重視彼此關係，也展示出明確的啟示及象徵意義。

馬斯克的高調訪華，是要展示特斯拉反對「脫鈎斷鏈」，繼續銳意拓展在華業務，表明要深化與中國互利關係。在目前美國鼓吹對華「脫鈎斷鏈」的形勢下，馬斯克為美國企業巨頭代表，無疑是要讓美國政府知道美國商界仍要與中國「交朋友」，他們還需要中國市場。

今次訪華帶來的正面性，也讓市場對特斯拉重拾「支持」，加上有「女股神」伍德高調的加持，認為特斯拉在人工智能（AI）投資領域上更值得關注，讓該股近期又重拾升勢。有消息指，特斯拉旗下Model Y休旅車今年第一季銷量高達26.7萬輛，年增近七成，也是電動車首度高踞全球銷售排行榜。

需求穩增 帶旺相關供應鏈 全球電動車銷量正在持續增長，電動車供應鏈的投資前景十分值得期待。各國政府均推出不同政策鼓勵零排放，而電動車使用普及性只會有增無減，加上各大國際車廠相繼投入電動車產銷，以及電動車的設計在創新變化方面比較快速靈活，有利推出更具競爭性的車款及選擇，以吸引消費者購買，預測今年全球電動車出貨量有近30%增長。

至於與電動車相關的供應鏈行業，預計也有正面增長，包括自駕晶片、觸控面板、電池、摩打、先進駕駛輔助系統，以及充電樁等。

美國第一季電動車銷量按年增長45%，達25.8萬輛，歐洲3月純電車銷量按年增58%至15.1萬輛，顯示歐美國家在政策推動及晶片短缺得以改善下，加快新車推出步伐，均有利於提升電動車的滲透率。投資者宜多加注視，積極布局綠色能源及電動車產業鏈。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊