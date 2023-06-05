股市估市：港股估值平 仍暗藏風險

港股持續轉弱，恒生指數已經呈現超賣，上周恒指的14天相對強弱指數（RSI）跌穿30，參考往績，其伴隨而來的多是技術反彈，而上周五的反彈亦如期出現。恒指單日升逾700點，惜未能收於19,000點之上。

整體宏觀氣氛上，亦有利港股作出反彈。美國聯儲局官員近日連番「鴿」派評論，釋出本月將出現暫停加息的信號，而同時美國國會如期通過債務上限法案，及時拆除債務違約的計時炸彈，亦為美股再啟升勢掃除疑慮。

然而，投資者必須清晰的是，環球資金目前看待港股，並非視之為滄海遺珠或特價時段，港股估值便宜，反映的是中國經濟復甦不明朗因素仍多，以及地緣局勢緊張的因素。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）