股市估市：港股估值平 仍暗藏風險
港股持續轉弱，恒生指數已經呈現超賣，上周恒指的14天相對強弱指數（RSI）跌穿30，參考往績，其伴隨而來的多是技術反彈，而上周五的反彈亦如期出現。恒指單日升逾700點，惜未能收於19,000點之上。
整體宏觀氣氛上，亦有利港股作出反彈。美國聯儲局官員近日連番「鴿」派評論，釋出本月將出現暫停加息的信號，而同時美國國會如期通過債務上限法案，及時拆除債務違約的計時炸彈，亦為美股再啟升勢掃除疑慮。
然而，投資者必須清晰的是，環球資金目前看待港股，並非視之為滄海遺珠或特價時段，港股估值便宜，反映的是中國經濟復甦不明朗因素仍多，以及地緣局勢緊張的因素。
市場憂企業收入前景
投資者不宜過分善忘，可以看到的是，中資科技股早前公布的一系列業績，表現普遍都優於市場預期，拼多多的增長更未見放緩，騰訊控股(00700)的遊戲業務亦相當對辦，但似乎未能夠即時提振市況，上周科技指數更曾跌至去年11月以來最低水平，這反映的是，投資者對企業的收入前景仍有相當大的疑慮。
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