二手疲弱：藍籌盤兩日僅4刁 映灣園呎售$9821

二手樓市繼續沉淪，中原表示，10大屋苑過去周六、日只錄約4宗買賣，按周少一宗，期內跌幅約20%，已連續5周錄個位數，當中6個屋苑零成交。

同批屋苑再錄呎價低於一萬元成交。該行張奇瑋表示，東涌映灣園周末僅錄一宗買賣，單位為3座中層G室，實用面積約784方呎，套三房間隔，開價約890萬元，同區客睇樓約10個月，終落實入市，獲減價至770萬元成交，呎價約9,821元。

半新盤再錄帳面貶值個案。市場消息透露，元朗Grand YOHO第2期8座中層一房戶，實用面積約415方呎，市傳售699萬元，呎價約16,843元，單位近5年帳面貶值逾28%，但未扣除購入時發展商的回贈及優惠。

居屋葵俊苑或蝕使費 未補價第二市場居屋都要蝕使費。美聯陳偉健稱，葵涌葵俊苑B座中層6室三房戶，實用面積約554方呎，4月時以520萬元放售，議價8萬元，上車客以512萬元承接，呎價約9,242元。該單位原業主於2019年以510萬元購入，約4年帳面只升值約兩萬元。成交或屬明賺實蝕。

移民盤要有更大減幅始有承接。祥益龍超君稱，房協屯門景新臺1座高層E室三房戶，實用面積約660方呎，去年5月放盤，原業主移民，累減90萬元，獲區內綠表客以490萬元購入，呎價約7,424元。