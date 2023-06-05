拍賣市況：土瓜灣特色銀主盤嗌350萬

多項市區住宅單位以「3字頭」開價拍賣，其中，土瓜灣勝裕閣連天台特色戶銀主盤，以350萬元推拍，較銀行估價低約25.2%。

環亞物業拍賣下周推拍上述物業，鄰近欣榮花園，有電梯，樓齡約24年，單位實用面積約274方呎，天台面積約241方呎，開拍呎價約12,774元。單位個別銀行網上估價約468萬元，開價低約118萬元。

時尚華庭低購入價推拍 同場亦拍賣油麻地僑江大廈高層C室連租約業主盤，實用面積約498方呎，有電梯，開拍價390萬元，呎價約7,831元。

另外，部分住宅拍賣價較購入價低。忠誠拍賣本周三推拍約14項物業，包括太子麗華樓中層B室，實用面積約224方呎，開拍價300萬元，呎價約13,393元。資料顯示，單位2020年成交價約350萬元，現推拍價低約50萬元或約14.3%。

黃開基拍賣行同日推出約24項物業，當中，深水埗時尚華庭連天台特色戶，實用面積約271方呎，天台面積約229方呎，開價360萬元，呎價約13,284元。單位2014年以約416萬元購入，推拍價低約56萬元或約13.5%。該廈一個中層C室今年曾售約530萬元，呎價約15,821元。