新盤概況：NOVO LAND 2A期加推93伙 348萬入場 最快周末賣
新界區大型新盤銷售部署進入最後直路，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期昨加推第2號價單共93伙，折實售價348.92萬元起，平均呎價約13,888元，預計最快周末作首輪發售。
暫超購近8倍
該集團執行董事兼副董事總經理雷霆稱，項目開價後市場反應熱烈，遂加推單位讓準買家有更多選擇。是次平均呎價稍高於首張價單，主要反映景觀及樓層因素，實屬原價加推，未來兩日將公布銷售安排。
新地代理總經理陳漢麟表示，新價單全屬標準戶，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積245至667方呎，其中兩房佔80伙，整批折實售價最高852.38萬元，呎價約12,728至14,775元。項目截至昨日下午錄約2,500張入票，以首兩張價單合共279伙計，超額近8倍，料全日最終可突破3,000票，並不排除開售前再加推單位。
由於上述項目鎖定了一批購買力，一手市場於周六、日錄約17宗成交，僅略高於對上一周的15宗今年同期低位，交投持續低企。
期內同屬新地的大埔白石角University Hill第2B期錄6宗成交，當中昨日沽出兩個單位，包括優景閣第1座5樓A10室，實用面積221方呎，成交價362.18萬元，呎價約16,388元。
Cabanna三房戶724萬成交
新界大型上車盤恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨沽出D座9樓20室，實用面積474方呎，三房間隔，成交價724.08萬元，呎價約15,276元。
除此之外，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園兩日沽出6伙，當中包括昨日連錄3宗成交，其中1座17樓B9室一房單位，實用面積300方呎，以548萬元售出，呎價約18,267元。
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