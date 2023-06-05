新盤概況：NOVO LAND 2A期加推93伙 348萬入場 最快周末賣

NOVO LAND第2A期示範單位累錄約３萬人次參觀。左為雷霆，右為陳漢麟。

暫超購近8倍 該集團執行董事兼副董事總經理雷霆稱，項目開價後市場反應熱烈，遂加推單位讓準買家有更多選擇。是次平均呎價稍高於首張價單，主要反映景觀及樓層因素，實屬原價加推，未來兩日將公布銷售安排。

新地代理總經理陳漢麟表示，新價單全屬標準戶，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積245至667方呎，其中兩房佔80伙，整批折實售價最高852.38萬元，呎價約12,728至14,775元。項目截至昨日下午錄約2,500張入票，以首兩張價單合共279伙計，超額近8倍，料全日最終可突破3,000票，並不排除開售前再加推單位。

由於上述項目鎖定了一批購買力，一手市場於周六、日錄約17宗成交，僅略高於對上一周的15宗今年同期低位，交投持續低企。

期內同屬新地的大埔白石角University Hill第2B期錄6宗成交，當中昨日沽出兩個單位，包括優景閣第1座5樓A10室，實用面積221方呎，成交價362.18萬元，呎價約16,388元。