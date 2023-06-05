估值跌大屋苑飆兩倍

涉9項目年內最多 康怡月挫5.5% 恢復通關後樓市升勢僅曇花一現，購買力在消耗後亦打回原形，本報最新統計20個大型屋苑單位，過去一個月有9個估價下挫，為今年單月最多，數量按月多6個，升幅約兩倍。期內以鰂魚涌康怡花園及太古城兩大港島藍籌盤走勢最弱，估價按月顯著下跌約5.5%及約3.5%。

滙豐銀行網上資料顯示，5月初只有3個樓盤估價報跌，可見本月初最新估值跌價情況加劇。期內跌勢最急為康怡花園，該盤E座中層單位，實用面積約524方呎，本月初估價約774萬元，較5月初約819萬元，一個月蒸發約45萬元，並跌至4個月低位，估值亦是連升4個月後下挫。

中原楊文傑表示，屋苑5月仍錄約8宗二手買賣，平均實用呎價約15,292元，近月交投量明顯減少，但個別成交的估價仍然理想，部分高層單位估價更高於成交價。

太古城5年貶值73萬 同區太古城是期內兩個估價連跌兩個月的屋苑之一，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，估價由上月初約983萬元，減少約34萬元，跌至本月初約949萬元，連續兩個月下跌，累跌約3.9%。區內代理稱，屋苑5月錄約10宗二手買賣，包括高安閣中低層H室，實用面積約580方呎，去年9月放盤，累減145萬元，以955萬元沽出，呎價約16,466元，原業主持貨約5年帳蝕73萬元。該盤6月暫錄約兩宗買賣。

另一個估價兩連跌為九龍項目荔枝角美孚新邨，不過跌幅較為溫和，該盤3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，最新估價約1,042萬元，按月再跌約6萬元或約0.6%，兩個月累計回落約1.3%。

新界區方面，估價走勢最弱為將軍澳新都城，項目2期2座低層戶，實用面積約538方呎，估價按月減少約2.2%，跌至783萬元的4個月低位，並終止4個月估值升勢。至於馬鞍山新港城J座高層單位，實用面積約338方呎，挫約2%至640萬元，亦為4個月最低。

7個屋苑維持不變 至於餘下11個估價未錄跌幅的屋苑，有7個按月維持不變，包括鴨脷洲海怡半島、牛頭角得寶花園、同區淘大花園、沙田第一城及沙田中心等。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第一季樓市有搶眼表現，惟今季市況出現回落，主要受到加息及港股不穩所影響。事實上，市場交投氣氛薄弱，上月二手買賣按月回落約三成，量跌繼而價跌，樓市現時處於整固階段。不過，他相信，隨着加息等負面因素逐漸被市場消化，下半年市況將會好轉，預計第三季樓價將有輕微反彈。

20個主要屋苑最新估價按月變化