簡訊一覽
●外電報道，由於處理接管瑞信的複雜問題，瑞銀正考慮至少延遲到8月底才公布季度業績。此外，瑞銀日前警告，在接管瑞信之後，將面臨關於裁員的痛苦決定，並希望這些決定在未來幾天內正式確定。
●航天控股(00031)發通告指，董事局於6月2日接獲主席兼執行董事周利民的通知，內容有關中證監擬向周利民施加行政處罰。通告指，董事局獲知根據中證監於5月30日出具的行政處罰和市場禁入事先告知書，中證監擬就於上海證券交易所上市的陝西航天動力於2016至2020年度報告、2020年臨時公告存在虛假記載的行為，涉嫌違反中國證券法，擬對陝西航天動力及其董事，包括周利民處以行政處罰。根據告知書，中證監擬對周利民處以警告及罰款15萬元人民幣。
●世茂集團(00813)旗下的世茂股份發公告指，公司及子公司近期未能按期支付的債務，總計約53.69億元（人民幣‧下同），當中包括公開市場債務7.39億元。公司指正在盡最大努力，積極聯繫債權人洽談展期方案，其中17.7億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，將盡快推進落實展期工作。
●鄭煤機(00564)發通告指，公司執行董事兼副董事長向家雨因病醫治無效，於6月4日在鄭州逝世。公司指，董事會、監事會、高級管理人員及全體員工正常履職，公司各項經營管理活動一切正常。
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