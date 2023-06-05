絲絲講場：中企助攻谷生育 三孩獎10萬

內地政府近年推動三孩政策，鼓勵後生一輩生3個先夠數。有「環境衞生第一股」之稱嘅深圳上市公司僑銀股份最新發布方案，鼓勵旗下6萬幾名員工響應政府呼籲多生育，故將為三孩員工提供一次性獎勵10萬元（人民幣‧下同），仲話呢個生育福利對象範圍係全體員工，包含一線員工。

僑銀設奶粉等費用報銷福利

今次僑銀嘅鼓勵生育方案，唔單止係將為3胎而設，員工願意生育都會有獎勵，包括新生育員工報銷子女3歲為止嘅奶粉、紙尿等費用，仲好貼心咁針對不同年齡階段設置唔同嘅報銷標準，其中零至一歲每年標準為1.68萬元，一至兩歲每年標準為1.26萬元，而兩至3歲每年標準為6,000元，即係3年夾埋3.54萬元。