極端天氣成常態 華加速能源轉型

近日本港天氣已變得酷熱難耐，聯合國報告警告，全球極端酷熱天氣「幾乎肯定」會愈來愈多，也會愈來愈持久。資本市場亦正在為極端天氣盤點投資預案。

雲南乾旱 廣東怕陷電荒 其實熱浪和乾旱的威脅已見於雲南今年首4個月的降雨量按年減少60%，內地天風證券提醒，「接下來幾個月雲南的水力發電，將對廣東電力供應與需求狀況至關重要。」花旗亦不諱言內地水力發電堪憂，厄爾尼諾現象九成機會重臨，屆時恐出現新一輪熱浪，遂基於調低後的產能利用率假設，對經營長江三峽大壩的長江電力下調投資評級。

面對雲南供電有隱憂，廣東出乎意料批准建設產能達17吉瓦的煤電廠。不過，中金認為，酷熱不一定大大利好煤價，原因是即使居民涼多了冷氣，以地產市道依然疲弱，出口又不容樂觀，冶金、建材乃至製造業等非電用煤的需求可能受壓。目前電廠與貿易商的庫存普遍較高，就算用電量超乎預期，也能提供一定緩衝，而且內地煤炭產量或將處於高位，海外煤價大幅回落亦有利進口。

酷熱總令人聯想到投資新能源，摩根士丹利稱，中國需要加快及加碼投資，打造一個不靠煤的電力基礎系統，順着這個主題可望對沖愈發頻繁的極端氣候事件。

內地太陽能業掀價格戰 然而，理想和現實往往是兩回事。要留意的是，太陽能產業正處於激烈的減價戰當中，據報龍頭隆基綠能的創始人兼總裁李振國不諱言，太陽能供應鏈的激進擴張可能導致產能過剩，一半以上的公司或於未來幾年倒閉。

話音剛下，光電用品商中環股份跟隨隆基大幅下調太陽能硅片的價格，大和直言這擺明是價格戰，其原料多晶硅的價格自然亦會受壓，業界人士不排除下季可能瀉至成本價，因此維持對中國太陽能產業鏈的「中性」投資評級。

至於農業方面，摩根大通擔心，厄爾尼諾今年稍後會重返東南亞，威脅農產量、工業生產和投資情緒，對泰國、印尼和越南的農業尤為不利。

不過，綜合分析，厄爾尼諾現象對農產品的影響並非一刀切，即使糖和咖啡價格在上漲，大豆和玉米的產量卻會高過平均，所以兩者的售價反而有壓力。