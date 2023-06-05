日通脹促使儲蓄重返股市

日本股市終於走出「迷失30年」，日本交易所集團行政總裁山道裕己表示，通脹正在推動日本進入一個新時代，促使更多家庭將儲蓄從低收益的銀行存款轉移出來，投入股票市場。

家庭存款高達56萬億 日股近日強勢，分析多數認為是外資流入推動，跟日本國民關係不大。但數據顯示現時日本家庭銀行存款高達1,000萬億日圓（約56.01萬億港元）。

山道指，自30多年前日本經濟泡沫破裂以來，日本人一直對股票都持有高度戒心，對存款毫無回報也無動於衷，令股市停滯多年。但隨着通脹來臨，日本人難再以無回報的存款抵禦生活成本上漲，預期當地愈來愈多人會停止儲蓄大量現金，並將資金投入股市，況且新一代沒有老一輩的陰影。

他提到，2014年推出俗稱「NISA」的小額投資非課稅制度，迄今約1,700萬人申請，政府來年將容許投資者每年從NISA戶口拿出最多360萬日圓買股。

事實上，日本4月份全國核心消費物價指數（CPI）按年上升3.4%，連升21個月，市場普遍預期日本央行行長植田和男將逐漸退出超寬鬆貨幣政策。不過，植田稱，日央行未有設定實現2%通脹目標的時間框架，若強行制訂時間框架，可能會對金融市場產生意想不到的影響，但希望能盡早實現，又指日本通脹壓力未來將加劇，重申日央行現時討論退出超寬鬆貨幣政策仍屬言之尚早。