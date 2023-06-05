工信部：拓闊5G應用及推進6G研發

工信部部長金壯龍昨日表示，工信部將加快「5G行業虛擬專網」建設，深入實施「5G應用揚帆行動」，以加緊拓展5G的應用場景，同時深化工業互聯網融合，完善工業互聯網技術體系、標準體系、應用體系，打造一批5G工廠，大力推進製造業的「智能化、綠色化、融合化」。

所謂「5G虛擬專網」是以公共5G網絡向企業用戶提供滿足其業務及安全需求，可以理解為某個區域的私家網絡，運用5G網絡容量大和時延低的特性，不但是金壯龍口中5G工廠所用到的技術，也是電訊商過去幾年天價5G投資所預期的重要變現場景。

亞馬遜否認搞流動通訊 金壯龍又稱，工信部會加快培育新興產業，同時重申全面推進6G技術研發，並引導和支持企業加碼研發投入，加快人工智能（AI）、區塊鏈、雲計算和網絡安全等新興數碼產業之發展。

另邊廂，網購巨頭亞馬遜否認計劃推出流動通訊服務的傳聞，股價因相關消息而受壓的3家主流電訊商美國電話電報（AT&T）、Verizon及T-Mobile亦齊聲否認與亞馬遜洽談合作。

分析指，就算亞馬遜要殺入流動通訊市場，以新的服務種類提振Prime業務，衞星電視Dish Network才是成數較高的合作夥伴。Dish在3年前收購了小型電訊商Boost Mobile，而上月已經有傳Dish想循亞馬遜銷售流動通訊月費套餐。