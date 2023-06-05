金管局推7措施保障卡主

首5月盜用投訴382宗 新規消費者擁更大自主權 疫下港人網上消費增多，與信用卡相關騙案亦井噴式飆升。據香港金融管理局統計，去年有關信用卡未經授權交易的投訴按年升18.8%至391宗，今年首5個月已達382宗，接近去年全年數字。事實上，金管局早於去年下半年開始研究有關加強消費者保障，當中包括7項主要措施，料於數月內全數落實；其中在綁定手機支付工具（例如：Apple Pay、Samsung Pay）時需進行雙重認證已於本月實施，若銀行無法提供雙重認證，則要暫停綁定服務。

金管局副總裁阮國恒在會見傳媒時表示，今年初與香港銀行公會成立專責小組研究改善本地信用卡保障措施，以及如何更有效處理有關信用卡欺詐交易的情況，並已敲定一系列措施，計劃月內出台相關指引。他透露，其中兩個重點範疇為提升客戶的自主性和銀行對客戶支援，令消費者在信用卡問題上「有Say（發言權）及信心」。

綁定手機支付須雙重認證 鑑於早前有市民在「釣魚網站」誤輸入信用卡資料，信用卡遭騙徒綁定於其手機錢包，造成金錢上損失，金管局已要求銀行，在客戶綁定信用卡至手機支付工具時進行雙重認證，除了會收到一次性手機短訊驗證碼外，會額外多加一重認證，例如雙向SMS程式、應用程式（App）內確認或電話確認等，以確實客戶有向銀行發出相關綁定指示。據悉，目前有兩間銀行因未能提供雙重認證而須暫停新卡綁定服務。

阮國恒呼籲市民，進行一次性手機短訊驗證時，不應使用「自動輸入」功能，要仔細查看短訊內容後再填寫驗證碼，切忌貪一時之快。他指，不少苦主於釣魚網站「自動輸入」驗證碼，但實為綁定手機錢包，事實上，短訊已列明驗證碼用途，但往往被人忽視。

另外，金管局要求銀行在網上或手機App提供「一鍵鎖卡」功能，若客戶不幸遇上懷疑信用卡被盜用或遺失，讓客戶可以盡快暫停信用卡，停止可能繼續被盜用所引致的損失。

鼓勵使用流動支付終端機 新規下，客戶可對自身的信用卡有更多的自主權，包括「調低信用額」、「能否超額簽帳」及「啟動或關閉無卡交易功能」，新政策下消費者可按自身需要，選擇信用卡的功能或交易額度；若銀行日後要提高信用額時亦要獲得客所同意，推動「消費者負責任借貸」。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟透露，新策將於數月內實施，屆時銀行會向全港信用卡用戶發信，要求用戶重新設定以上功能；新卡則於啟用時設定。

銀行亦會進一步改良對客戶的支援，推動交易「卡不離手」。例如在餐廳結帳時，一般商戶職員都會拿客戶的信用卡去刷，由於信用卡離開客戶視線範圍，不排除信用卡或其資料被盜用。因此，金管局將與銀行共同鼓勵商戶使用流動支付終端機，方便進行交易。該局亦會要求銀行設立專責團隊，由熟知處理未經授權交易事宜的職員處理個案，加強客戶支援。

金管局7招加強信用卡保障