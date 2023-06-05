油價高位冧14% OPEC+傳延長減產協議

紐約期油價格上月挫逾11%，雖然6月首兩個交易日上升至71.74美元收市，但仍較今年4月高位83.53元累挫逾一成四。據報，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）周日再達成協議，把現有減產協議延長至2024年，以挽救反覆下跌的油價。

市場原先預計各成員國會再在總供應之中日削100萬桶，惟消息指，與會產油國達成協議之路並不平坦。

據悉，減產拉鋸部分原因是阿聯酋要求更改衡量其減產的基準，引來一些非洲國家的爭論，因為中東國家「減唔足」的部分，可能需要由非洲國家補上，損害後者的利益。消息指來自中東的成員國更要因此另開會議去商討，如沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲叫了幾個非洲產油國的代表去他的酒店房間，說他們要減產。

憂全球衰退影響需求 另外，在全球最大的產油國沙特阿拉伯的推動下，開會場地禁止多家媒體進場報道，原因是阿卜杜勒阿齊茲認為他的市場觀點「沒有得到公允的傳播」，才觸發了最近幾周油價下跌。然而，據報沙特今次協議自願再減產。

分析指出，各成員國希望減產，主要是預示到全球經濟可能衰退，以及中國近期經濟數據向下，均影響對原油的需求。與此同時，沙特阿拉伯近年推動經濟改革，其國內財政需求大，油價未來幾年都要逾80美元始能滿足其經濟改革所需資金。