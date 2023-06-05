惠譽：美信用展望維持「負面」 財政部或狂發債 金融恐動盪

美國總統拜登正式簽署容許提高債務上限的法案，意味聯邦政府擺脫了債務違約的風險。不過，周而復始的債限爭議已開始損害美國的信譽，國際評級機構惠譽表示，會將美國當前的「AAA」信用評級前景展望維持在「負面」。市場則更擔心財政部短期內巨額發債，效果形同進一步「收水」，恐引發金融市場動盪。

法案令聯邦政府債務上限被暫停至2025年1月1日，但要削減部分聯邦開支。惠譽卻指出，圍繞債限問題不斷重演的政治僵局，損失了對美國財政及治理債務問題的信心。

標指隨時跌逾5% 另邊廂，為了補充政府帳戶資金，分析估計財政部會在短時間內大舉發債。至第三季末，新發國債規模可能會超過一萬億美元（約7.8萬億港元），當大量市場上的流動資金用於承接這些新發行債券，意味銀行存款準備金可能會大減。花旗銀行估計，未來兩個月標指跌幅中位數有機會超過5%。

摩根大通亦警告，財政部發債加上聯儲局維持高利率政策、量化緊縮（QT）等措施，會導致今年市場流動性倒退6%左右。花旗策略師桑德斯在報告指出，比特幣或會受到由流動性收緊引發的風險資產回調影響，價格可能下跌。

羅富齊家族減持英偉達 投資部署方面，美國銀行首席策略師哈特尼特指出，當前人工智能（AI）概念股已出現「小型泡沫」，而反映大型科技股表現的納指100，明顯跑贏反映中小型股的羅素2000指數，此時其中一種可考慮的「逆向交易」策略，是賣出AI股且買入香港股票。

他引用EPFR Global數據指，截至5月31日止一周，全球股票基金淨吸資148億美元，約133億美元是流入美股基金。按行業分類，科技基金淨流入規模達到85億美元，創歷史新高。他表示，在金融環境收緊的前提下，依然看淡股市。此前他曾建議在標指4,200點以上水平開始做淡。

事實上，歐洲金融望族羅富齊旗下的資產管理公司Edmond de Rothschild已大舉減持英偉達（Nvidia），其全球投資總監坦言，AI科技概念股估值過高，增持的信心愈來愈低，即使長遠前景仍看俏。

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