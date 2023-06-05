美進口亞洲貨佔比 華恐插穿五成

美國減少進口中國貨物

由美國前總統特朗普所開啟的種種對華制裁措施開始見效。總部在芝加哥的管理諮詢公司Kearney發表年度回流指數報告，指出美國從亞洲進口的廉價貨品中，來自中國生產的佔比從2013年的70%，大幅降至去年50.7%，並預計今年底勢必跌穿五成的關口。

越南貨10年多3倍 至於中國失去的出口額，則由亞洲其他低成本國家或地區所替代。根據報告，其中越南對美國的工業出口在過去5年便升翻了一倍，在過去10年更大漲3倍。印度、馬來西亞、台灣對美出口亦見增長。

Kearney分析員指，美國總統拜登去年8月簽署的《晶片與科學法案》和《紓緩通脹法案》，都會令部分投資繼續由中國回流至美國或墨西哥，特別是晶片和電動車電池的生產。

而美國人亦不見得對中國製產品忠心，因為根據德銀2019年統計，719項美國依賴中國進口的貨品中，95%可從亞洲其他地方取得，而餘下38項產品，主要是化學相關的產品。

美國多屆政府的制裁之外，內地過去多年雖被譽為世界工廠，但這工廠也因為人民富起來而令薪金上升，不少企業不得不將生產線逐步移至亞洲其他成本較低的地區。其中，生產廚房和衞生間電器的廣東萬和電氣，據報就因為按美國客戶的要求，需要在埃及和泰國新增生產基地。

除了投資遷往境外，內地目前亦要面對今年重新開放後，經濟回復緩慢甚至有倒退的問題。不少過往靠中國「食胡」的美企，都紛紛指出由於內地需求減少，需要下修未來盈利預測，當中不乏行業的領頭羊如卡特彼勒（Caterpillar）、杜邦化工和高通（Qualcomm）等。