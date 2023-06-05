華地方債危機增 宜兩招補財政缺口

中國地方財政問題近期備受市場關注，在地方政府逐步放棄依賴賣地收入為主的「土地財政」後，如何應對財政缺口將作為一大挑戰。專家認為，接下來可能會有更多地方政府債務危機的消息出現，惟相信最終不構成系統風險；未來亦有兩大方向可填補財政缺口，一是「股權財政」，二是「數據財政」。

諮詢公司榮鼎集團早前翻閱內地205個城市、近3,000份地方政府融資平台（LGFV）的年報後發表報告，指一半城市連償還利息都令人憂慮，具體指標是一成以上的收入（包括稅收、LGFV的淨現金流）用於還息，限制了當局用財政政策刺激經濟的能力。

增國有資本回報率 榮鼎續指，蘭州和桂林的利息對收入比例超過100%，除了早前引起圍觀的昆明與貴陽外，還息負擔最重的城市還有湖州、成都、天津、咸陽、西安和淮安，就算地方政府融資成本去年進一步下降，也比企業平均高出一厘，其下降亦因短債增多。

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕指，地方債務危機的消息很多都只是「市場雜音（Noise）」，因地方政府有諸多手段應對，包括靠地方國企支持、由中央提供專項財政撥款、政府債務質換（將短期債換成長期債）等。而對於LGFV而言，亦會盡量避免債務違約，因為一旦違約接下來融資難度會大增。

對於填補政府的財政缺口，「股權財政」是其中一種策略，升級國有資本的回報率帶動收入。比較多關注的是取得不俗成績的深圳模式，作為國企改革的先行者，深圳市屬企業資產總值已超過5萬億元人民幣，亦創造了大量稅收。另一種則是合肥模式，即積極投資創新企業、新興產業等，惟投資初創所帶來的風險相對較高。

運用數據產生收入 至於「數據財政」是一種全新思路。過去的經濟模式中，土地、勞動力等作生產要素可創造收益，而隨着科技發展，數據已成為未來重要的生產要素之一，可以思考政府如何運用及再分配這些數據以產生收入。