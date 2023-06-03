宏觀剖析：食品及水資源業長線樂觀

全球食品及水系統持續面臨兩個嚴重問題──人口不斷增長和非可持續的做法持續。同時，俄烏戰爭凸顯全球目前所面臨的食品安全問題的重要性。

雖然去年對全球市場及食品安全而言是充滿挑戰的一年，但在食品及水資源價值鏈中的企業整體業績好過預期，今年以來錄得強勁表現。即使成本上漲及通脹持續，大部分終端市場強大的通脹及消費者需求保持穩健，對企業收入仍起了提振作用。

零售商業務表現穩健 其中，食品零售商的表現尤其出色，縱使在今年2月及3月初市場拋售期間表現亦保持平穩。在經濟或步入衰退的情況下，續看好該子行業將持續有穩健表現。

隨着市場情緒於今年初回暖，市場迅速重新評估整個水資源價值鏈上的公司。俄烏戰爭爆發已逾一年，人們當時對食品安全感到憂慮，如今有一些改善的迹象。雖然不同市場對白羅斯及俄羅斯的制裁導致化肥供應仍然短缺，但其價格卻已回落至低於戰爭前水平，但隨着需求於6月回升，預計化肥價格將靠穩並上升。另方面，全球許多地區於今年再次遭受極端天氣影響，例如乾旱導致阿根廷的小麥等農作物收成下跌50%。

隨着衝突持續，烏克蘭出口中斷將繼續影響2023年及2024年的小麥價格，即使達成和解，烏克蘭大部分農業用地已遭到破壞及被埋設地雷，或持續對葵花籽油及小麥等農作物供應造成壓力。

宜關注3項宏觀因素 雖然可持續食品及水資源行業於今年初表現強勁，但對下半年的預期則持審慎態度，有3項關鍵的宏觀經濟因素或持續地對投資者構成壓力：高通脹、銀行業危機導致信貸條件收緊（尤其對消費者及住宅房地產業構成影響），以及宏觀經濟數據如採購經理指數（PMI）不斷惡化。

由於自由現金流收益率較高、資產負債表強勁及終端需求穩健，繼續看好食品零售業。同時看好農業及灌溉設備業，因這些產品的需求於今年將保持穩健，若供應鏈及半導體供應於下半年開始恢復正常，這些產品應會受惠。

在此背景下，對企業及宏觀經濟數據的短期前景保持審慎，但由於估值偏低、結構性增長驅動因素存在，以及許多食品及水資源子行業具備良好優勢以應對更多風險，對食品及水資源領域的長期前景更為樂觀。

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