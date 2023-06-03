板塊分析：康健護理行業商機「疫」強勁

新冠疫情初期，康健護理公司因專注研發疫苗、診斷測試及療法而受全球矚目。在疫情過後，鑑於公共衞生仍存有隱憂，生物製藥及醫療產品的需求有見增加，此類行業將展現長期的增長潛力。

自2020年起，康健護理行業積極應對疫情，並透過銷售疫苗、診斷測試及治療藥物增加回報。這些公司當中，有不少將超額現金流再作投資，用於提升研發能力、資本開支及投資計劃，從而進一步推動發展，以應對新冠感染以外的迫切醫療需求。

「長新冠」延續藥物需求 另外，在進行基本因素研究的過程中，數個值得注意的臨床試驗顯示新冠患者在康復後的發病率增加（所謂「長新冠」）。這些研究特別指出，與從未感染的人士比較，曾經感染新冠病毒人士罹患心血管疾病、糖尿病和中樞神經系統疾病的風險較高。

雖然這些情況的長期影響仍有待深入研究，但不同研究人員都發現一致結果，正好反映相關生物製藥及醫療產品在後疫情時期的需求有所增加。

目前全球大部分地區的住院率和死亡人數已經下降，療法亦有所改善，惟隨着疫情轉變為季節性風土病，不同地區的感染個案將繼續反覆飆升。

穩定現金流助投入研發 有見及此，數家診斷工具公司和生物製藥公司在新冠病毒轉變為風土病的過程中，將繼續獲得超額現金流。隨着這些公司增加研究、資本開支和新產品投資後在未來數季及數年取得成果，當中部分可望實現高於市場的回報。

目前，仍然相信治療和預防疾病的新方法，將繼續長期推動政府把資源分配予康健護理產品和服務；撇除新冠因素，人口老化、醫學進步及醫療需求缺口龐大等長期趨勢，將繼續推動均衡的投資策略對康健護理公司作長線投資。同時，個別康健護理公司有潛力長期取得強勁表現，故現在是投資這行業的理想時機。

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