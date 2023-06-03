觀塘舖半世紀升值202倍

舖位市場趨旺，連錄市區地舖成交。其中，觀塘瑞和街仁富大廈一個地舖以約2,330萬元易手，物業逾50年升值約202倍。

此外，銅鑼灣告士打道264至269號一個地舖，建築面積約1,600方呎，早期曾叫價約6,500萬元，最終累減逾2,300萬元，以約4,180萬元沽出。該舖現時月租收入約14.6萬元，租金回報率約4.2厘。原業主於2008年買入，現物業帳面升值約60%。

另方面，市場消息指，銅鑼灣京華中心基座地下及一樓等，面積約1.8萬方呎，獲國際時裝品牌以每月近400萬元租用，平均呎租逾200元，租期共約9年。該批樓面連同地庫及2至4樓，之前由美國內衣品牌以每月約700萬元租用，並於2017年開業，惟於2020年6月已遷出交吉至今。