海灣軒申改建1665伙住宅

上述臨海酒店地盤面積逾21.92萬方呎，地皮劃作商業（2）用途，現申請作分層住宅與商店及服務行業和食肆用途，提供住宅樓面逾109.29萬方呎，地積比率約5倍，另有約2.18萬方呎非住用樓面，地積比率約0.1倍，以及277個車位。該項目有5幢22層高綜合大廈，最低樓層作零售和餐飲設施。

申請文件指出，擬議發展計劃能在短期內提供住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，同時，區內及尖沙咀區有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。資料顯示，該項目提供約1,662個酒店房間，於2018年曾獲屋宇署批出建築圖則，可重建為兩幢29層高商廈。旗下同區海韻軒海景酒店，去年亦向城規會申請改建為包含分層住宅、酒店及零售綜合項目，提供1,503個住宅單位及442個酒店房間。