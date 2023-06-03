新盤概況：NOVO LAND第2A期首日收逾1000票

最快明日加推單位 新地代理總經理陳漢麟表示，項目於昨日下午4時已收到約500張入票，有信心全日突破千票。他稱，入票人士當中不乏向隅客，最快於明日加推單位，下周初公布銷售安排。

資料顯示，該盤首批單位實用面積245至705方呎，折實售價334.73萬元起，平均呎價約13,598元。樓盤與九巴合作推出優惠，買家可以半價購入價值780元的九巴月票，每戶名額兩個，乘客亦可使用月票免費乘搭龍運巴士指定路線。

至於協成行發展旗下的筲箕灣傲華，發展商亦已展開銷售部署，昨日進行上蓋動土儀式。該集團指出，項目將於短期內上載樓書，有機會本月發售。

晉環複式戶賣4630萬 據悉，項目僅設6伙特色戶，至今已售出3伙，而全盤開售至今則累售18伙，套現逾9.6億元。

鐵路站上蓋新盤亦錄特色戶成交，據一手住宅物業銷售網，路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨以4,630萬元招標售出第1A座26樓及27樓B室複式戶，單位實用面積1,291方呎，四房間隔，成交呎價約35,864元。