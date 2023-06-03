樓價轉跌 市區累事

銅鑼灣yoo Residence一房單位僅售800萬元，實用面積約355方呎。

港九周挫1% yoo Residence 10年輸四成 市區樓市展開跌浪，代理行一份反映主要二手屋苑樓價走勢的指數轉跌，按周回落約0.61%，當中，港島及九龍兩區指數按周均跌逾1%。同時，港島核心區住宅再爆勁蝕個案，銅鑼灣yoo Residence一房單位，約10年間樓價帳面貶值逾40%。

中原城市領先指數最新報166.88點，連升3周後下跌，其中大型屋苑指數同期更跌約0.74%至168.42點。而4區樓價則兩跌兩升，港島按周跌約1.09%，最新報170.23點，九龍按周亦挫約1.92%。有關指數已開始反映上月初加息後首周情況。

長沙灣單幢樓蝕45萬 此外，中原張永泉透露，加息後買家對入市態度觀望，成交較緩慢，上述yoo Residence高層G室，實用面積約355方呎，享市景及維港景，獲投資者以約800萬元購入，成交呎價約22,535元，以現時月租約2.1萬元計，租金回報率約3.2厘。資料顯示，單位於2013年以逾1,430萬元一手購入，帳面跌價逾630萬元或約44%。

九龍單幢樓都錄蝕讓。該行歐陽振邦指，長沙灣曉盈高層D室兩房戶，實用面積約512方呎，望市景，最初叫價850萬元，降至835萬元成交，呎價約16,309元，原業主於2018年9月以880萬元購入，持貨近5年帳面需蝕讓45萬元。

傲瀧售1350萬 貶10% 而部分多年前購入住宅，近期都要損手才有承接。世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧20座高層C室，實用面積約903方呎，以1,350萬元成交，呎價約14,950元，原業主持貨約6年帳面蝕150萬元，期內貶值約10%。

將軍澳日出康城首都再錄成交。中原伍錦基表示，屋苑3座左翼低層A室，實用面積約713方呎，市場放盤約7日，即時減價23萬元，成交價895萬元，呎價約12,553元，單位約3年帳面僅升值約5.3%。

樓市氣氛持續淡靜，該行表示，10大二手藍籌屋苑今、明兩日只錄約373組預約睇樓，按周回落約7.2%，創今年1月後的19周新低。其中，紅磡黃埔花園僅錄40組預約，按周跌約兩成，東涌映灣園同期只錄約22組最少，較對上一周減少約12%。

二手樓價指數年內表現