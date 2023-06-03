簡訊一覽
●耀才證券(01428)表示，為配合中港兩地全面通關後，開戶、查詢及各項服務需求急速上升，宣布除現階段所有分行於星期六已經投入服務外，旗下3家分行更在周日開始，實施一星期7天營業，包括位於銅鑼灣金鵝商業大廈的灣仔分行、位於金山商業大廈的旺角分行，以及位於新豐路的上水分行。
●中糧包裝(00906)公布，獲持股29.7%的主要股東中糧集團通知，其現正就可能出售部分或全部持股，與一名潛在的獨立第三方買家進行初步洽談，並為此於昨日簽訂沒有法定約束力的諒解備忘錄。
●中小型地產商遠東發展(00035)公布，正考慮旗下間接非全資附屬公司Trans World Hotels & Entertainment所持的捷克博彩業務及德國和奧地利酒店業務進行潛在分拆並獨立上市。遠展已向聯交所遞交相關建議書，聯交所已首肯。
●上周四午後停牌的安寧控股(00128)公布，獲華懋集團的控股公司參明有限公司旗下間接全資公司，提出以協議安排方式把公司私有化，每股作價現金0.58元，較該股停牌前溢價24.7%，但較該企去年底每股經審核綜合資產淨值折讓約16.2%。要約人無意提價。私有化建議涉及9.19億股計劃股東股份，相當於公司已發行股本約55.72%，代價為約5.33億元。該股下周一復牌。
●華潤啤酒(00291)公布，魏強已辭任首席財務官，於辭任後，魏將繼續擔任執行董事、授權代表等職務。此外，魏已獲委任為公司副總裁。另趙偉已獲委任為新首席財務官。上述變動即日起生效。
●萬科企業(02202)公布，5月合約銷售錄329.4億元（人民幣‧下同），較去年同期增7.08%，合約銷售面積213.1萬方米，按年增13.65%。今年首5月合約銷售1,677.9億元，按年微跌0.19%，合約銷售面積1,045.1萬方米，按年增加6.52%。
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