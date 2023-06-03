Rivian料將被剔出納指100

權重連續兩月低於0.1%

根據美國相關規定，若一間公司在指數中的權重連續兩個月低於0.1%，就可能被剔出。由於Rivian在4月28日及5月31日時的權重已低於納指100的0.1%，故很可能會在6月第3個周五被剔出該指數，而安森半導體或會取代Rivian成為納指100新貴。