Rivian料將被剔出納指100
全球電動車市場競爭激烈，不少新創車企估值受壓。投資銀行摩根大通表示，美國上市的電動車企Rivian，股價較歷史高位已累跌九成，最早可能在本月內被剔出納斯達克100指數。
權重連續兩月低於0.1%
根據美國相關規定，若一間公司在指數中的權重連續兩個月低於0.1%，就可能被剔出。由於Rivian在4月28日及5月31日時的權重已低於納指100的0.1%，故很可能會在6月第3個周五被剔出該指數，而安森半導體或會取代Rivian成為納指100新貴。
事實上，金融大鱷索羅斯旗下基金亦在首季減持Rivian，持股量由1,080萬股降至360萬股。Rivian早前公布，首季收入6.61億美元，按年增596%，勝市場預期；季度虧損為13.5億美元，按年收窄15%。季內公司交付7,946輛汽車，按年增長5.48%。
公司維持今年生產5萬輛電動車預測，料今年經調整後LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）為約43億美元，將低於去年的損失52億美元，且仍預期明年可望轉虧為盈。
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