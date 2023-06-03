波音無懼飛機廠三足鼎立

中國首架國產大型客機C919於上周日首次商業飛行，有意見認為可望打破全球飛機市場被波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）壟斷的局面。不過，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）指，雖然C919無疑是一架好飛機，但認為負責研發的中國商飛（COMAC）生產力要滿足中國航空公司的需求，還有一段很長的時間要走。

中國商飛急須提升產量 卡爾霍恩又提到，外界不應該對全球擁有3家供應商而生畏，並指過度焦慮是一種愚蠢的想法。他又強調，波音會專注於現有競爭上，並將公司定位為「能贏得這場技術競賽。」他同時表示，「中國仍然是波音的朋友、波音的客戶」，但由於地緣政治緊張局勢，業務可能會斷斷續續地進行。

有分析認為，中國商飛現在面臨的挑戰是如何快速提高產量，以便在中國未來20年可能需要的逾6,000架新單通道噴氣機中佔據有意義的份額。

據波音公司的最新長期預測，到2041年，中國的航空運量預計將增加一倍以上，屆時內地對商用飛機的需求，預計將佔全球新購買商用飛機的五分之一。

另邊廂，繼美國航空上調了第二季度的盈利預測後，美國西南航空最新亦表示，隨着旅遊業復甦，預計今年調整後利潤將較為強勁，又維持第二季休閒旅遊需求及收益收入預測，料每座位每哩收入（RASM）將下跌8至11%，此前為跌8至10%。

至於英國航空最新遭美國交通運輸部（USDOT）處以110萬美元（約858萬港元）的罰款，原因是公司未能在疫情期間及時為往返美國的航班乘客提供退款。