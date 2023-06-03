Lululemon首季盈利飆52%

受惠內地疫後需求帶動銷售揚升，加上供應鏈復常，運動服裝品牌Lululemon公布，截至4月底止首財政季度純利2.9億美元，按年增加52.84%，每股盈利2.28美元，遠多過預期的1.98美元，繼而上調全年業績預測。該股周五早段曾飆17.65%，報386.33美元。

季內，該企錄收入20億美元，勝預期，按年多24%，首季毛利率按年擴闊3.57個百分點至57.51%，主要是空運支出減少。管理層表示，客戶對公司產品反應良好，中國銷售趨勢的顯著加速，內地市場收入按年增長79%，超出公司預期，加上空運費減少，帶動業績增長。該企預計在本財年淨增50家新店，當中30至35個位於國際市場，且主要是內地。

該企上調全年業績指引，全年收入預測由原來最多94.1億美元，上調到94.4億至95.1億美元，勝預期；全年盈利預測亦由原來的每股賺最多11.72美元，上調到11.74至11.94美元，比分析師預估的11.61美元為高。該企又預估第二財季收入介乎21.4億至21.7億美元，按年增約15%；每股攤薄盈利介乎2.47至2.52美元，與市場預期相若。

丁氏說，目前K-Swiss品牌在內地已開設30多家店舖，至於中港兩地通關後，他已與團隊到港考察，計劃今年底到明年初在香港開設K-Swiss旗艦店。特步主品牌也會全球化，但目前先以中國為主，海外目前只在東南亞地區作一些嘗試。

此外，特步迎來上市15周年，丁水波說他「非常激動、非常開心」，但暫無計劃派特別息。他亦預計公司在網購界盛事「618」購物節將取得不錯的成績。