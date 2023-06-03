英偉達：下代GPU仍交台積電代工

圖像處理器（GPU）龍頭英偉達（Nvidia）憑着人工智能（AI）熱潮而炙手可熱，其與創始人黃仁勳的動向備受關注，尤其是公司會把尖端的GPU交給哪間晶片廠代工。正訪問故鄉台灣的黃仁勳明言，下一代產品仍會交給台積電，也會考慮對方在美國亞利桑那州在建的廠房，消息帶挈台積電股價周五漲2%。

黃仁勳日前表示「非常依賴台灣生產晶片是非常安全」，並與份屬「忘年之交」的台積電創始人張忠謀用膳，大讚張妻張淑芬廚藝了得。

事實上，他去年說過對於交給英特爾（Intel）代工持開放態度，日前又稱英特爾早前向英偉達提交的新一代製程試產晶片，效果不錯。

不過，就目前而言，台積電無疑還是英偉達的首選，因為技術並非無廠晶片設計公司選擇代工廠的唯一考慮因素，可靠性亦極之重要，否則有阻礙產品推出之虞。黃仁勳亦謂，台積電在台灣的晶片廠產量、產能及成本都非常好，營運無懈可擊，完全可信，近期所有產品都是由台積電生產。

台積電或再降資本開支 曾在半導體設備大廠應用材料擔任高層、現為投行Needham高級分析師的Charles Shi估計，台積電應該會在下月公布季績時再度下調今年全年資本開支，為尖端晶片產能的「軍備競賽」降溫，讓市場供需回復平衡，繼而保留議價能力，把台積電美國預託證券（ADR）的目標價由110美元，調高至118美元。

他調低台積電今年及明年資本開支預測分別20%及9.67%，俱為280億美元，並據其調查估計台積電今年及明年3納米製程的月產能（12吋晶圓）分別只有1.5萬片及2.5萬片，比原先估計低一半，以消化閒置當中的天價產能，下年主要投資剩下日本的28納米製程廠房。

另外，英偉達拒絕評論黃仁勳會否如內媒報道所言下周二抵達上海訪問。

鴻海集團旗下上海上市的工業富聯昨日舉行股東大會，首席執行官鄭弘孟稱，其與英偉達有合作，並製造用上其晶片的AI加速器和伺服器，過程中公司發揮的價值在於處理散熱和幾百部AI運算器聯合運作等的問題。