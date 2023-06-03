博通次季收入增速恐放緩

美國半導體設計公司博通（Broadcom）公布，截至4月底止第二季純利按年增34.4%至34.81億美元；經調整每股盈利為10.32美元，高於預期的10.08美元。不過，集團對今季展望看法審慎，僅預期收入有88.5億美元，意味按年升幅不足5%，料創近年最弱，但勝市場預期，股價周五早段曾升4.28%。

業績公告顯示，博通上季收入為87.33億美元，按年增7.77%，雖然略高於市場預期的87.1億美元，惟以增速計是自2020年來首次低於10%。期內晶片業務收入佔68.1億美元，按年增長9.29%，基礎設施軟件業務收入增長2.72%至19.25億美元。

博通行政總裁陳福陽表示，人工智能（AI）將帶動晶片需求，並看好集團2024財年表現；又估計生成式AI將佔博通整體半導體營收逾25%，現在則佔半導體收入約15%。

戴爾上季少賺45% 另邊廂，個人電腦商戴爾（Dell Technologies）亦公布截至5月5日止的首季業績，純利按年倒退45.93%至5.78億美元；收入下降19.88%至209.22億美元；每股經調整盈利1.31美元，好過預期的0.86美元。

細看各部門表現，包括個人電腦（PC）銷售在內的客戶解決方案部門（CSG），上季營收雖按年減23.12%至119.83億美元，但高於預期的114億美元；含伺服器、網絡裝置和儲存設備的基礎設施解決方案部門（ISG），收入則按年減18.22%至75.93億美元，仍優於預期的75億美元。

戴爾聯席營運總監Chuck Whitten表示，成本節約措施奏效，帶動上季盈利優於預期，期內總開支減少6%至35.7億元，又稱集團將繼續致力減省不必要開支。