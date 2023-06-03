絲絲講場：港交所前行政總裁周文耀逝世

Paul畢業於香港大學，1973年從IBM轉到當時被喻為「金融界少林寺」嘅新鴻基證券工作。1989年出任港交所前身嘅聯合交易所營運及技術總監，1990年出任香港結算行政總裁，任內香港首個中央結算及交收系統（CCASS）推出，而喺1996年推出新一代AMS後，證券交易再不局限喺中環交易大堂內進行。

佢喺1991年接任聯交所行政總裁至1997年退任，期間積極參與並促成中資企業來港上市，即紅籌股熱潮，又引入受監管的沽空和股票借貸等安排，並推出股票期權。之後Paul加入滙豐轉職投資界，直到2003年重返已上市嘅港交所，接替因「仙股事件」嘅鄺其志擔任行政總裁，任內又引入H股股指期貨及期權、牛熊證、並喺2008年推出「披露易」網站及「CCASS網上股權披露服務」，2009年港股新股集資全球稱冠。

為金融市場作出重大貢獻 由以上可見，Paul對於香港金融市場嘅建設作出重大貢獻，當年跑金融監管消息嘅絲絲仲記得，回歸前後金融業好興旺，幾乎每周都有各式各樣嘅酒會，Paul同當時嘅聯交所主席鄭維健、證監會主席梁定邦，財經事務司嘅許仕仁都周不時現身吹風。Paul予人嘅印象係敦厚嘅謙謙君子，平易近人，作風踏實；鄭維健同梁定邦就各不相讓言論經常有火花，許仕仁就係「計王」。1997年Paul退任聯交所，一班老記都好唔捨得，喺中環馬車會同佢搞咗個Farewell飯局，之後都有定期飯敍。如今傳來呢位金融界德高望重嘅人物離世，當然好傷心，而當年金融業大旺景，一幕幕嘅記憶也重現腦海中。

香港有今日嘅國際金融中心地位，係多得如Paul呢類難得嘅人才積極為香港作出貢獻，希望金融業繼續進步，也祝願Paul安息！

余絲韻