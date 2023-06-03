絲絲講場：馬化騰轉載裁員文章惹議
中國科網巨頭嘅老闆今時今日都好低調，皆因監管大棒「槍打出頭鳥」！內地傳媒早前卻見騰訊控股(00700)主席馬化騰罕有喺微信轉載咗篇題為《聊聊裁員的事》嘅文章，點評道「後續環境挑戰目前看還挺大，你們要收緊隊形，做一些餘量考慮，應對一些突發的挑戰，不可過於樂觀」，睇完仲唔一額汗！
騰訊公關急解畫
騰訊公關總監張軍隨即喺微信朋友圈解畫，話老闆口中嘅「你們」唔係公司嘅人，而係一間投資公司嘅管理層，講吓居安思危同降本增效喎。
到底今次馬總睇咗咩文章，會忍唔到手評論呢？首先，篇文講地產係印鈔機，內地依家地產唔掂，外貿以外嘅行業都有麻煩，內地要進入嘅唔係通縮周期，而係「還債周期」；其二就係互聯網行業以前好多投資，搞到周圍都要人，人工就不斷漲，依家恐怕無呢支歌仔唱不特止，仲調番轉頭，側面印證「互聯網產業已經滲透到盡頭」，即使呢個產業將來好多年仲幫到人出人頭地。
另一樣值得highlight嘅就係討論資本嘅善惡，無人投資就無人有飯開……所以關鍵係市場預期同信心，兩樣都穩定大家先會投資咁話。
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