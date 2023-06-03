日央行：實現2%通脹目標無時間表

圓匯近期貶值對日本通脹壓力加大，然而今年新上任的央行行長植田和男指，為達2%通脹目標而設定明確的時間框架並不可取，因為這樣做可能會對金融市場產生出乎意料的影響。

日本出生率連跌7年 惟他補充道，「話雖如此，我們的觀點是不會花上超過10年，仍將尋求盡早實現目標」，並指當地的趨勢性通脹可能會在未來加劇。他又謂，日央行現時討論退出超寬鬆政策的策略細節仍為時過早。不過，日圓匯價近日再度反覆升越140關口，昨日曾見138.6兌每美元，或每百日圓兌5.643港元。

另外，日本厚生勞動省昨日公布，當地出生率連續第7年下跌，去年總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）僅為1.2565，該數字遠低於維持人口穩定所需的2.07，並打破對上一次於2005年創下的低位1.2601。日本去年的新生兒數量跌半成至逾77萬人，為有史以來新低。同期的死亡人數卻急升9%至157萬人破紀錄，疫情導致全國超過4.7萬人死亡成為主因。

南韓CPI升幅19月低 另邊廂，南韓通脹有回落的迹象。當地公布，5月消費物價指數（CPI）按年上升3.3%，創2021年10月以來最小升幅，分析料CPI降溫讓南韓央行有機會暫時性地維持利率不變。而南韓首季國內生產總值（GDP）初值按年增長0.9%，略高於預估的升0.8%；按季增長0.3%，符預期。