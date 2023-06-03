招商局港口料今年業務平穩

他指出，歐美港口表現有所下滑，但斯里蘭卡及巴西等地吞吐量仍有良好增長，期望今年總體吞吐量能保持低單位數的平穩增長。副主席嚴剛表示，內地恢復對外通關後，外貿要到農曆新年後才開始恢復，港口吞吐量跌幅已經逐月收窄，相信今年全球經貿往來會逐步恢復，加上內地經濟恢復向好，以及東盟貿易規模持續擴大，有助下半年業務表現。

首季港貨物吞吐量跌2.8% 集團又提到，今年的海外投資計劃會重點關注東南亞參與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的地區，以及經濟增長較快的中東和拉美國家，並會特別留意製造業發展潛力較大的區域投資，期望今年能有進展。

反映航運價格的波羅的海綜合指數（BDI）周四已連跌15個交易日，昨日再跌1.9%至919點。

此外，政府統計處公布，今年首季香港港口貨物吞吐量按年跌2.8%至4,120萬公噸，當中抵港港口貨物跌5.3%，離港港口貨物則升1.9%；首季經季節性調整之港口貨物吞吐量按季跌2.5%，港口處理343萬個標準貨櫃，按年跌7.4%。