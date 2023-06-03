全球貿易恐僅升1.9%累經濟

幣策緊縮需求跌 今年GDP增速或降至2% 貿易壁壘擴張，東西半球分化，加上利率上升、經濟放緩等因素正威脅着全球貿易。國際信貸評級機構惠譽預測，今年全球貿易增長將自去年的5.5%顯著放緩至1.9%，並將令今年全球國內生產總值（GDP）增長速度按年減慢0.7個百分點至2%。而隨着全球化停滯，貿易增幅在中期內似乎會跑輸GDP。更甚者，賴以促進全球合作和福祉的貿易前景堪憂，安聯貿易指出，40%出口商恐在2023年面臨更高拖欠風險。

回顧2021年及2022年新冠疫情大流行期間，人們減少出行、在家工作和學習，對消費品的需求大升，貿易額亦從2020年疫情初期大幅攀升。然而，目前急劇放緩的原因，包括由美國帶頭的貨幣政策急速緊縮、疫後各國政府的財政支持減弱和服務業重新開放，在在都對全球貨品需求造成壓力。

工業生產放緩影響更大 惠譽指出，雖然全球貨品貿易的下降，部分可被旅遊業和運輸業反彈帶來的服務貿易復甦所抵銷，但由於服務僅佔貿易總額的22%，其緩衝力有限。其中疫情期間出現的供應鏈中斷問題，到現在不再是限制貿易流動的主因，反而是從美國到全球對消費品的需求正在減弱，顯示在取消防疫限制後，美國逐步取消以消費者為中心的財政刺激措施，需求重新平衡回到服務業。貨品需求下降的必然結果是全球工業生產的放緩，這比全球GDP的放緩更為嚴重。

另外，地緣政治日益緊張之下，該機構指出，有迹象顯示同盟國之間的「圍爐」（Friend-Shoring），以及地理上相近的支持（Near-Shoring）正在出現，令國際供應鏈重新定位至鄰國或政治上更一致的國家。例子包括美國聯同盟友限制高科技出口至中國等。惟幸目前未見反全球化正在急速運行。

不過，種種的不穩定足以令貿易相關產業的業者憂慮。貿易信用保險公司安聯貿易對來自法國、德國、意大利、西班牙、波蘭、英國和美國的近3,000家出口企業進行了調查。儘管企業對今年的出口前景持相對樂觀態度，約70%的企業預計今年其通過出口產生的營業額將會按年增長，但數字低於去年10個百分點。

40%出口商憂拖欠風險增 這與2023年全球貿易的不利環境互相呼應，據該公司預計，今年全球貿易量低增長0.7%，按年明顯放緩3.1個百分點，並且貿易額更預計由去年的增長9.7%，轉為今年收縮0.1%。

其中42%受訪企業預計出口付款期限將會延長，按年大增11個百分點。40%企業預計出口拖欠風險增加，比例同樣按年升11個百分點。為增加資金流動性，除了傳統的融資渠道外，愈來愈多的企業選擇以先買後付方式（Buy-Now-Pay-Later）為其出口融資。

該公司行政總裁Aylin Somersan Coqui認為，這與各國央行繼續提高利率以抑制通脹不無關係，企業面臨需求下降、盈利能力進一步承壓以及信貸條件緊縮等諸多挑戰。這與該行預計全球破產情況走向一致，料破產企業數量今年將增加兩成一，按年大升19個百分點！

在如此背景之下，目前企業的3大訴求是，冀政府提供更多的財政支緩，包括國家擔保貸款和補助金，其次是冀政府提供更多勞動政策以提高勞動技能。最後是冀各國能夠降低貿易壁壘。

全球貿易和GDP趨向下行