憧憬OPEC+再度減產 油價彈

美國參議院通過暫停債務上限法案，將送交總統拜登簽署生效，加上憧憬石油輸出國組織及盟國（OPEC+）周日召開的會議再度宣布減產，國際油價周五反彈，紐約期油及布蘭特期油均曾升逾1%，分別報每桶70.92美元及75.14美元。

觀乎沙特阿拉伯和俄羅斯最近幾周就未來減產舉措發出了不同信號，分析認為，OPEC+或實施更具有約束力的全面減產，意味在季節性需求高的時期，減產會進一步推高油價。另花旗的報告提及，如果布蘭特期油跌至每桶70美元或以下，將導致部分成員國減產的機會達到60至70%。

另邊廂，美國能源情報署（EIA）日前公布，美國上周原油庫存增加近449萬桶，市場原本估計減少逾138萬桶。

金價明年初料見2050美元 金價方面，隨着美元回落，紐約期金一度升穿每安士2,000美元關口，周五曾高見2,000.45美元，是5月中旬以來首次突破2,000美元關口；現貨金則升0.14%，每安士報1,980.38美元。

此外，法國農業信貸銀行（Credit Agricole）上調了對2024年黃金價格的預測，預計明年首季，金價將達2,050美元，然後在第二季末回落至2,000美元。該行又維持其原先前預測，即到今年底金價在2,000美元水平。

另有意見認為，金價最新升勢可能與市場對聯儲局「鷹」派預期降溫，及美國避過債務違約有關。

Marex金屬分析師Edward Meir則表示，目前金市情緒仍然積極，且由於預計聯儲局將在6月按兵不動，金價可能會略為攀升。