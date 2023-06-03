美就業數據參差 道指早段漲557點

美國就業數據表現好壞參半，美股3大指數周五早段續揚，道指曾升557點，報33,619點；標指升46點，報4,267點；以科技股為主的納指升151點，報13,252點。

美銀估聯儲今年不減息 5月非農就業職位新增33.9萬個，好過市場預期，為今年1月以來最大增幅；4月份新增非農職位亦由25.3萬個上修至29.4萬個。然而，同月失業率卻按月反彈0.3個百分點，達到3.7%，其中以黑人或非裔美國人失業率升幅最多，按月增0.9個百分點，達到5.6%。至於薪酬增長則略有放緩，5月平均時薪按年升4.3%，低過市場預期的4.4%，勞動力參與率維持在62.6%不變。

相比起勞動力市場，消費下滑可能才是美國經濟當前最大的挑戰。美國銀行行政總裁莫伊尼漢指出，在聯儲局不斷加息之後，消費者支出已經開始放緩，包括房屋、汽車以及外出用餐的開支正在顯著減少。他引述數據指出，消費者外出用膳的支出按年增幅已降至3%，在3、4個月前的增長率有17%之高。

不過，他認為消費者支出放緩是對抗通脹的必要手段。「現在的問題是，聯儲局必須堅持下去」，他預期當局可能要到明年3月或4月才開始減息，今年餘下時間經濟或會進入「溫和衰退」時期。莫伊尼漢還預計，本季度的投資銀行費用和交易收入將大致持平。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci亦估計，聯儲局今年不會減息，但可能在6月的議息會議按兵不動，並且表明對未來進一步加息持開放態度。她表示，由於當前貨幣政策已屬「限制水平」，相隔一段時間再加息或是更適當的做法。

摩通擬年內關21家FRB分行 企業消息方面，摩根大通在收購第一共和銀行（FRB）後，計劃在年底前關閉21家FRB的分行，佔其於美國84家分行約四分之一。摩通回應外媒查詢時表示，擬關閉的分行生意額較低，而且通常距離另一家分行只有很短的車程。受影響約100位員工可獲為期6個月的過渡期，有資格申請摩通其他工作職位。摩通股價周五早段升2.23%。

另外，摩通行政總裁戴蒙剛結束上海之旅後，轉到台灣訪問，其行程包括與台灣的金融企業高層會面。