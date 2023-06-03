華地方債成亞洲頭號風險

內地不斷膨脹的地方債務，被視作亞洲今年的最大金融風險。外媒訪問53名來自主權財富基金、銀行等金融機構的經濟學家、基金經理和策略師等，要求他們列出今年5大亞洲市場風險，結果中國的地方政府融資平台名列榜首；其餘4大風險分別為住房抵押貸款支持證券（RMBS）、前沿市場主權債務、南韓房地產項目融資壓力及日本銀行業風險。

人行全周放水610億 當中，內地表外政府融資平台更令人憂慮，報道引述了一家和地方政府關係密切的融資平台昆明土投，在其短融券到期的最後一刻才成功兌付，市傳兌付資金其實是挪用自其他城投平台貸款，償債能力成疑。投行高盛更預計，未來幾年或有平台出現票據支付違約，拖累本已低迷的經濟。

另一方面，中國人民銀行積極放水維持市場流動性，昨日進行20億元（人民幣•下同）7天期逆回購操作，中標利率持平於兩厘，公開市場本周淨投放增至610億元，為連續3星期淨投放。人民幣中間價昨日止跌回升26點子，報7.0939。在岸及離岸人民幣亦見反彈，其中離岸價升約0.5%，最高曾見7.0671，每百港元兌90.51元人民幣。

外資5個月買1700億A股 A股3大指數昨日亦告反彈，滬綜指高開高走，盤中曾漲逾1%，全日收漲0.79%，報3,230點；深成指更漲1.5%至10,998點；深圳創業板指數收升1.22%。

中國證監會副主席方星海稱，今年來外資保持流入A股趨勢，首5月通過滬深股通淨流入達1,700億元人民幣，並稱真誠歡迎符合條件的國際金融機構和投資者擴大在華投資，共同分享經濟穩定增長的紅利。