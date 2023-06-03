炒內地救市 恒指曾飆808

華傳出招托樓市 內房物管股爆升 龍湖彈17%冠藍籌 市場憧憬中央加碼出招刺激樓市抵禦經濟下滑，加上美國債務上限鬧劇告一段落，以及人民幣匯價上漲，港股昨日展開報復式反彈，恒生指數一度抽升808點，並重上19,000點關，高見19,024點，最終收升733點或4.02%，報18,949點，全星期累升203點或1.08%，扭轉連續3周下跌的頹勢。國企指數及科技指數升勢更勁，國指升278點或4.53%，報6,428點；科指重上3,800點以上，收報3,824點，升193點或5.32%。

恒指全星期升203點 基於近期中國經濟數據疲弱，美銀證券認為，市場對內地推出刺激措施預期升溫，相信內房物管股潛在受惠，又預期內房股或對政策作出積極反應，2022至2025年國企與民營物管股的盈利年均複合增長率達19%及8%。

無獨有偶，外媒再引述消息報道，由於現行政策未能令陷入困境的房地產業持續反彈，內地正制訂一籃子新措施以支持房地產市場，包括考慮降低大城市非核心區的買樓首期比例、減低二手樓交易佣金等，並會按指引進一步放鬆限購。同時也有考慮延長及完善去年推出的16條房地產支持政策，惟相關計劃尚未有最終定案，可能仍會變動。內地住建部暫未回覆查詢。

青島市擬降首付比例 《青島晚報》周五則在官方社交平台發文，引述當地住建局、人行青島市中心支行等部門聯合發布的通知，調整青島非限購區域買樓首期比例，同時優化限售條件。

據了解，目前青島市限購區域為市南、老市北，其他區域均為不限購區域。其中，限購區域首期比例不變，首套最低30%、第二套最低40%；非限購區域首期比例首套最低調整為20%、第二套最低調整為30%。當地媒體指，關於降低首期的政策各銀行已於6月1日全面通知到項目，建行、工行、交行等各銀行基本都已確認開始實施。

券商大和重申對內地互聯網行業的正面態度，謂從首季業績可見，大部分內地互聯網公司盈利穩健增長，偏好騰訊、拼多多等公司，維持騰訊目標價465元， 評級均為「買入」。

此外，收市後傳出內地擬將新能源車稅收優惠措施延長4年。

北水趁反彈淨沽24億 港股昨日總成交額按日增16%至1,492.78億元，惟南下「北水」趁升市出貨，港股通再淨沽出24.25億元，3日累計淨沽64.77億元。

事實上，面對反映整體中資股表現的MSCI中國指數已從今年高峰回調23%，高盛將該指數的目標由80點下調至70點，對其未來12個月估值預測市盈率由11.5倍降至10.7倍，同時把反映內地股市表現滬深300指數目標水平由4,700點降至4,500點。

不過，該行重申看好中國股票，並維持「增持」看法，又認為估值離周期低點不遠，料企業盈利增長次季有望加速。

內地擬制訂一籃子新措施支持房地產市場。 恒指年內走勢 龍湖股價本周走勢