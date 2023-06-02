全球經濟響警號 中美脫鈎代價高

美國債務上限問題一如預期在死線前解決，政客攪局，勢將進一步拖慢經濟增長步伐。另邊廂，中國近月無論是國企抑或中小民企的製造及服務業景氣均現倒退，反映重啟經濟後的復甦動力正在減弱。世界兩強經濟各有問題，偏偏是雙方關係繼續朝向脫鈎發展，頓令經濟傷上加傷！多項指標顯示，全球經濟增長正在放緩，這個爛局繼續下去，只怕最終難逃大衰退的厄運！

如無意外，美國參眾兩院將通過債務上限協議，拜登政府總算捱過一個難關。問題是，更大的危機就在後頭。聯儲局最新公布的《褐皮書》揭露，美國經濟近月停滯不前，就業增長和通脹都在放緩，商業前景轉差。且別忘記，今次債務上限一事獲國會放行，主要是協議將限制政府支出，意味未來白宮利用聯邦支出來刺激美國經濟的條件將受到掣肘。

另一方面，通脹雖然有放緩迹象，但相信在結構性問題使然下，將會在一段時間維持在相對高水平，意味聯儲局即使放慢甚至暫停加息，年內不太可能會啟動減息周期。換言之，面對經濟衰退風險不斷上升，美國的財政及貨幣政策操作空間不升反跌，狂瀾難挽。

至於世界第二大經濟體的中國，繼官方出爐的最新經濟數據表現遜市場預期外，昨日公布的非官方經濟數據亦顯示，反映中小民企景氣的經濟指標現暗湧。至此，一幅中國經濟增長減慢的圖畫已頗為完整清晰地展現在投資者眼前。

中美兩國佔全球貿易額超過兩成，兩國經濟不穩，自然打擊全球景氣。從近期大宗商品如銅、鋁及石油價格低迷，反映包括中國等需求的吸納量將會大減；亞洲運費價格持續尋底，反映歐美等西方經濟體的消費力逐漸下降，庫存需時消化；而美債孳息率曲線出現歷史性的倒掛現象，反映美國經濟衰退的風險正在上升。

此外，今年以來，美國銀行業倒閉事件也絕非偶然，背後說明美國資產泡沫正瀕臨爆破，即使白宮聯合銀行業撲火，但美國資產泡沫繼續逆經濟景氣而行的話，這個「紙鳶」放得更高，最終還是要向下墜收場，意味美國金融市場難逃大冧市！

如今，世界經濟就站在大蕭條的十字路口，中美要是繼續走脫鈎路線，勢將加速全球經濟朝大衰退的方向發展。有心理準備，全球將結束過去20年錢搵錢的財富增值富裕日子，取而代之是通脹與高息不斷削弱消費力，資產泡沫戮破足令人們走進貧窮的年代。

難怪內地官員最新任務是要「深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢」，準備「經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，簡單講就是要設想最壞情況出現。畢竟過去每次美國遇到困難，白宮都會將槍頭對外，以向外發動戰爭來達到鞏固霸權的目的。今次的分別，在於美國遇到一個極難纏的對手，就是中國，會否演變成一個世紀大蕭條，兩強「一拍兩散」，全球攬炒，反正世界經濟已響警多時，得認真正視，及早做好風險預案，有備無患。