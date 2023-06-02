第二市場交投半年次低

公屋及居屋未補價第二市場成交放緩，根據香港房屋委員會資料，5月該市場暫錄171宗成交，屬過去半年次低。另外，馬鞍山居屋富寶花園同類市場單位做價再跌穿「3球」。

富寶兩房3球有找

該會資料亦顯示，4月全月錄312宗同類成交，按月下挫約26%，已連跌兩個月。由於新居屋可做足按揭，交投明顯較多，該月長沙灣凱樂苑錄15宗成交，期間有單位更以每方呎約14,449元轉手，創屋苑紀錄新高。上月該盤暫有5宗買賣，而期內港島居屋王鰂魚涌康山花園暫未錄得成交。