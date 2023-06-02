第二市場交投半年次低
公屋及居屋未補價第二市場成交放緩，根據香港房屋委員會資料，5月該市場暫錄171宗成交，屬過去半年次低。另外，馬鞍山居屋富寶花園同類市場單位做價再跌穿「3球」。
富寶兩房3球有找
該會資料亦顯示，4月全月錄312宗同類成交，按月下挫約26%，已連跌兩個月。由於新居屋可做足按揭，交投明顯較多，該月長沙灣凱樂苑錄15宗成交，期間有單位更以每方呎約14,449元轉手，創屋苑紀錄新高。上月該盤暫有5宗買賣，而期內港島居屋王鰂魚涌康山花園暫未錄得成交。
此外，市場消息透露，富寶花園7座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，第二市場售297萬元，呎價約6,891元，做價屬今年次低。
世紀21奇豐胡國強稱，同區居屋富安花園3座高層K室兩房戶，實用面積約437方呎，放盤5個月，減價9萬元，第二市場獲買家以276萬元承接，呎價約6,316元。
港島居屋樓價都「升唔起」。市場消息透過，小西灣富怡花園4座低層三房單位，實用面積約592方呎，未補價售374.8萬元，呎價約6,331元，較2016年底購入價帳面僅升值約4.1%。
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