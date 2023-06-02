二手減價：香島移民盤劈250萬沽 帳貶17%
二手業主接受現實，開始擴大減幅吸客，部分更劈到蝕讓。筲箕灣香島套三房移民盤累減250萬元後，終以1,350萬元轉手，原業主持貨逾6年，單位帳面貶值約17%。
中原黎百祥表示，上述單位為2座中層C室，實用面積約862方呎，原業主因移民賣樓，開價1,600萬元，眼見市場氣氛欠佳，鮮有客人問津，早前調低至1,400萬元，有客還價洽購，再減50萬元沽出，呎價約15,661元，累積減幅約16%，原業主於2017年2月以約1,626萬元一手買入，最新做價低276萬元。
海港花園削15%易手
富誠地產陳彬指，牛池灣海港花園2座高層D室兩房戶，實用面積約523方呎，3月開價638萬元，因市場只聚焦於新盤，股市亦下挫，最終減價至540萬元沽，減幅約15%，呎價約10,325元。
新界屋苑情況相若。中原陳思麗稱，天水圍栢慧豪園6座中層C室，實用面積約493方呎，開價630萬元，放盤約兩個月，累減近10%，終以568萬元售出，呎價約11,521元。
該行曹嘉華表示，東涌映灣園12座中層C室，實用面積約563方呎，叫價700萬元，議價後售665萬元，呎價約11,812元，減幅約5%。
世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城2座南翼中層D室，實用面積約739方呎，放盤約11個月，先後共減177萬元，成交價1,253萬元，呎價約16,955元。美聯廖煜榮透露，元朗加州花園1D期牡丹徑單號屋，實用面積約1,380方呎，議價後減180萬元，成交價1,400萬元，呎價約10,145元。
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