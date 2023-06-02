二手減價：香島移民盤劈250萬沽 帳貶17%

中原黎百祥表示，上述單位為2座中層C室，實用面積約862方呎，原業主因移民賣樓，開價1,600萬元，眼見市場氣氛欠佳，鮮有客人問津，早前調低至1,400萬元，有客還價洽購，再減50萬元沽出，呎價約15,661元，累積減幅約16%，原業主於2017年2月以約1,626萬元一手買入，最新做價低276萬元。