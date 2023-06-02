一手推盤首5月增48%

NOVO LAND 2A期今收票 傲華部署月內發售 自今年2月起本港與內地通關，市場憧憬樓市表現勝過去年，發展商推盤步伐亦見加快。據統計，今年首5個月有約14個全新盤推出市場，提供約6,385伙，單位量增約48%，並以新鴻基地產( 00016 )推盤最積極，期間已推出4個項目，旗下的屯門兆康NOVO LAND第2A期今日正式收票。而協成行的筲箕灣傲華預計在本月推售，主打一房及開放式單位。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期的示範單位於過去兩日累計錄得逾6,000人次參觀，佔約七成準買家來自新界區，並以新界西比例較高，九龍區及港島區準買家則分別佔約兩成及一成。樓盤將會視乎收票情況考慮加推，有約5至10%加價空間。

NOVO Walk預租85% 他續指，今期項目的Arreso第3座及第5座位於商場NOVO Walk之上，商場預計於2024年中啟用，與項目第2A期及第2B期的入伙時間相近。新地代理租務副總經理孫雅茵稱，商場佔地約4.8萬方呎，提供約40個商舖，目前預租率約85%，將會進駐的商店包括食肆、超市、幼稚園、眼鏡店及花店等，亦計劃引入其他新界西北人氣食店。

此外，有別於去年下半年由上車盤主導一手市場，今年首5個月有至少5個大額或豪宅全新盤推出。其中，華懋集團發展的何文田站瑜一系列，由3月至今累沽約408伙，吸金逾69億元，平均每伙成交價近1,700萬元。

一手盤蜂擁登場，協成行發展總經理方添輝表示，傲華位於筲箕灣東大街，為集團繼遠晴後，第二個位於同區的住宅項目，距離港鐵站僅一分鐘步程。集團對後市樂觀，會繼續物色項目發展。

料短期內上載樓書 該公司物業銷售主管張詩敏指出，項目示範單位已準備妥當，料短期內上載樓書，緊接展開軟銷工作，計劃6月推出發售。該盤樓高23層，提供156個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，另設連天台或平台特色戶，實用面積190至737方呎。

她續指，當中一房及開放式單位分別佔72伙及54伙最多，兩房及特色戶則有18伙及12伙。樓盤預計於2025年5月底入伙。至於旗下何文田芳菲至今累售22伙，項目亦保留了20個單位收租，並已租出18伙，平均呎租約55元。

尚璟下周一標售5伙 豪宅項目亦趁勢加推。崇傑地產發展的西半山尚璟，將於下周一起招標發售5個單位，實用面積2,098方呎及2,206方呎，並為買家提供先住後付及先租後買計劃。

即將發售單位包括7樓A及B室，15樓A室與B室，以及17樓B室。負責代理該盤銷售的第一太平戴維斯指，是次標售單位主要為四房間隔，並會打造全新示範單位，可供預約參觀。項目亦提供3個全新付款計劃，除了120日付款計劃外，亦包括360日長成交付款計劃，於任何時候支付樓價的20%後，可享先住後付優惠。